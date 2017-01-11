Пенс назвал безответственными публикации "компромата" на Трампа

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Избранный вице-президент США Майк Пенс назвал безответственными публикации "компромата" на избранного президента Дональда Трампа США.

"Некоторые мейнстримные СМИ организовали скоординированную безответственную кампанию по публикации фальшивых докладов", — сказал Трамп на пресс-конференции в Нью-Йорке, которую транслировали американские телеканалы.

Смотрите также: Прощальная речь Барака Обамы. (Русский перевод)

Трамп вступит в должность президента 20 января.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщил, что спецслужбы США сообщили уходящему президенту страны Бараку Обаме и избранному президенту Дональду Трампу о своих подозрениях относительно того, что некие "российские агенты" якобы обладают компрометирующей информацией о миллиардере, но при этом точных подтверждений этих предположений у американского разведсообщества нет.

По информации телеканала, данные предположения содержались в кратком обзоре из двух страниц, который был приложен к докладу спецслужб США. В распоряжение телеканала попали записи, состоящие из 35 страниц, на основе которых был сделан этот обзор, где не приводятся подробности или информация об источниках.