Маккейн заявил, что получил "компромат" на Трампа и передал его ФБР

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Американский сенатор Джон Маккейн заявил, что в конце года получил некую информацию, которую затем передал главе ФБР, и не в силах оценить ее корректность самостоятельно.

Учитывая ссылку Маккейна на недавние сообщения в СМИ, можно сделать вывод, что он имеет в виду так называемый доклад о "российском компромате" на избранного президента США Дональда Трампа.

"Я не смог оценить точность информации и передал ее директору ФБР. Мое сотрудничество с ФБР или другим правительственным агентством по данному вопросу ограничивается этим пунктом", — говорится в заявлении.

На сайте BuzzFeed был опубликован 35-страничный документ, где рассказывалось о том, что российские власти якобы пытались скомпрометировать Трампа. Портал отметил, что опубликованная информация уже несколько месяцев циркулировала в кругах политического истеблишмента, спецслужб и некоторых представителей СМИ.

Как говорится в сообщении, опубликованном на странице WikiLeaks в Twitter, "35-страничный файл, опубликованный BuzzFeed по поводу Трампа, не является докладом разведки; стиль, факты и даты не демонстрируют никакой достоверности".

Сбор данных для предполагаемого "компромата" против Дональда Трампа финансировали его оппоненты среди республиканцев во время первичных выборов, а затем сторонники экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

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В Кремле на это ответили, что Россия не собирает порочащих сведений на кого бы то ни было, а работает лишь в интересах глобального мира и безопасности. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что эти сообщения – "абсолютная утка". Трамп, в свою очередь, комментируя информацию о "российском компромате", обратил внимание, что Москва уже назвала ее полной фабрикацией и чушью.