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Пресс-конференция Дональда Трампа. (Русский перевод)

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Трамп. Первая пресс-конференция президента США (334)

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Как ожидается, Дональду Трампу зададут вопросы о "компромате на него", которым, по данным ряда американских СМИ, располагает Россия. Также особое внимание журналисты могут уделить бизнесу избранного президента.
Канал на Youtube Голос Америки

Избранный президент США Дональд Трамп проведет в среду первую пресс-конференцию с момента избрания, на которой, как ожидается, расскажет о том, как будет разграничивать управление страной и собственным бизнесом.

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Трамп не проводил пресс-конференции 168 дней. Это очень долгий срок по меркам американских президентов, которые обычно выходят к прессе вскоре после оглашения результатов выборов.

Накануне со своей прощальной речью выступил президент Барак Обама.

Прямая трансляция ведется на канале в Youtube Голоса Америки.

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