Пресс-конференция Дональда Трампа. (Русский перевод)

Избранный президент США Дональд Трамп проведет в среду первую пресс-конференцию с момента избрания, на которой, как ожидается, расскажет о том, как будет разграничивать управление страной и собственным бизнесом.

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Трамп не проводил пресс-конференции 168 дней. Это очень долгий срок по меркам американских президентов, которые обычно выходят к прессе вскоре после оглашения результатов выборов.

Накануне со своей прощальной речью выступил президент Барак Обама.

Прямая трансляция ведется на канале в Youtube Голоса Америки.