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К нам снова летит Байден. Поговорить о Трампе?

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Эффект Трампа. Мир после выборов в США (320)

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Джозеф Байден. Архивное фото
REUTERS Yuri Gripas

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Официальный Киев возможность победы Дональда Трампа заранее не просчитал, все ставки были сделаны на победу Хиллари Клинтон. Украинские политики, которые отнюдь не стеснялись в выражениях относительно "безнадежного", как им казалось, кандидата, сначала "затирали" свои записи в соцсетях, а теперь ждут, какими будут шаги новой американской администрации.

Ждут с тревогой: по сути, после "евромайдана" Украина управляется из Вашингтона, американский посол в Украине давно — фигура номер один. Между тем, команда Трампа уже создала указ, в соответствии с которым некоторые из послов США должны уйти со своих постов еще до инаугурации нового президента. Как сообщает The New York Times, речь идет о послах, "назначение которых было политически мотивировано".

Отзовут ли и посла США в Украине Мари Йованович? Такие слухи ходят, но официального подтверждения нет. В любом случае, политика Вашингтона изменится. 

Николай Капитоненко
Голос Столицы
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Трамп не раз заявлял о желании улучшить отношения с Россией. "Иметь хорошие отношения с Россией — это хорошее дело, а не плохое. Только "глупые" люди или дураки могут полагать, что это плохо!" — написал новоизбранный президент США на своей странице в Twitter.

Москва не против очередной "перезагрузки". Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин направил послание избранному президенту США Дональду Трампу, в котором высказал надежду, что после вступления его в должность стороны предпримут шаги по восстановлению отношений.

Трамп счел это письмо "очень приятным", идеи Путина назвал "верными" и выразил надежду на то, что "обе стороны будут способны придерживаться этих идей, и нам не придется идти альтернативным путем". 

В общем, у постмайданной власти (вся идеология которой сводится к вражде с Россией) есть все основания тревожиться, а более всего страшит неизвестность. Трамп, по выражению политолога Тараса Березовца — "абсолютно непредсказуемая фигура". 

"Трамп… настолько непредсказуемый политик, что сказать точно, что он будет делать, мы на сегодняшний день не можем", — сказал в эфире канала 112 Украина политолог Тарас Березовец. Он добавил, что "мы очень скоро узнаем об этом, потому что внешняя политика (США — Ред.) будет формироваться на протяжении ближайших, максимум, шести месяцев". 

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Беспокоятся не только политики, но и те, кто этих политиков "дергает за ниточки". Большой переполох в рядах украинской "патриотической" общественности вызвала статья олигарха Виктора Пинчука для американской The Wall Street Journal, в которой он всего лишь осторожно предлагает признать реалии: временно исключить вступление в ЕС из списка заявленных краткосрочных целей Киева, сделать так, чтобы вопрос Крыма не мешал урегулированию конфликта на Донбассе, возможно, смириться с проведением там (на неподконтрольных территориях — Ред.) выборов. Все это — "ради свободной, единой, мирной и безопасной Украины".

Дональд Трамп и Барак Обама. Архивное фото
JIM WATSON / AFP
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Радикалы тут же заподозрили Пинчука в "зраде" и чуть ли не в "финансировании Валдайского форума". Но сам факт появления пакета таких предложений говорит о многом…   

А пока в Киеве ждут прощального визита вице-президента США Джозефа Байдена, которого считают неофициальным куратором постмайданной власти. Как сообщают украинские СМИ со ссылкой на источник в дипломатических кругах, ориентировочно дата визита — 15-16 января, других подробностей пока нет. 

Впрочем, визит Байдена (планировавшийся еще до конца 2016 года) ничего не изменит, считает эксперт-международник Николай Капитоненко

"Это просто символическая поездка будет, где, скорее всего, Байден подтвердит все то, что он говорил в предыдущие свои встречи, что Украине нужно превращаться в нормальную страну, и это задача самих украинцев", — сделал эксперт прогноз в эфире радиостанции Голос Столицы. И добавил: "Хорошо, если визит не сведется к чему-то типа "держитесь, всего вам хорошего, здоровья и т.д.".

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