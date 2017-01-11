К нам снова летит Байден. Поговорить о Трампе?

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Официальный Киев возможность победы Дональда Трампа заранее не просчитал, все ставки были сделаны на победу Хиллари Клинтон. Украинские политики, которые отнюдь не стеснялись в выражениях относительно "безнадежного", как им казалось, кандидата, сначала "затирали" свои записи в соцсетях, а теперь ждут, какими будут шаги новой американской администрации.

Ждут с тревогой: по сути, после "евромайдана" Украина управляется из Вашингтона, американский посол в Украине давно — фигура номер один. Между тем, команда Трампа уже создала указ, в соответствии с которым некоторые из послов США должны уйти со своих постов еще до инаугурации нового президента. Как сообщает The New York Times, речь идет о послах, "назначение которых было политически мотивировано".

Отзовут ли и посла США в Украине Мари Йованович? Такие слухи ходят, но официального подтверждения нет. В любом случае, политика Вашингтона изменится.

Трамп не раз заявлял о желании улучшить отношения с Россией. "Иметь хорошие отношения с Россией — это хорошее дело, а не плохое. Только "глупые" люди или дураки могут полагать, что это плохо!" — написал новоизбранный президент США на своей странице в Twitter.

Москва не против очередной "перезагрузки". Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин направил послание избранному президенту США Дональду Трампу, в котором высказал надежду, что после вступления его в должность стороны предпримут шаги по восстановлению отношений.

Трамп счел это письмо "очень приятным", идеи Путина назвал "верными" и выразил надежду на то, что "обе стороны будут способны придерживаться этих идей, и нам не придется идти альтернативным путем".

В общем, у постмайданной власти (вся идеология которой сводится к вражде с Россией) есть все основания тревожиться, а более всего страшит неизвестность. Трамп, по выражению политолога Тараса Березовца — "абсолютно непредсказуемая фигура".

"Трамп… настолько непредсказуемый политик, что сказать точно, что он будет делать, мы на сегодняшний день не можем", — сказал в эфире канала 112 Украина политолог Тарас Березовец. Он добавил, что "мы очень скоро узнаем об этом, потому что внешняя политика (США — Ред.) будет формироваться на протяжении ближайших, максимум, шести месяцев".

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Беспокоятся не только политики, но и те, кто этих политиков "дергает за ниточки". Большой переполох в рядах украинской "патриотической" общественности вызвала статья олигарха Виктора Пинчука для американской The Wall Street Journal, в которой он всего лишь осторожно предлагает признать реалии: временно исключить вступление в ЕС из списка заявленных краткосрочных целей Киева, сделать так, чтобы вопрос Крыма не мешал урегулированию конфликта на Донбассе, возможно, смириться с проведением там (на неподконтрольных территориях — Ред.) выборов. Все это — "ради свободной, единой, мирной и безопасной Украины".

Радикалы тут же заподозрили Пинчука в "зраде" и чуть ли не в "финансировании Валдайского форума". Но сам факт появления пакета таких предложений говорит о многом…

А пока в Киеве ждут прощального визита вице-президента США Джозефа Байдена, которого считают неофициальным куратором постмайданной власти. Как сообщают украинские СМИ со ссылкой на источник в дипломатических кругах, ориентировочно дата визита — 15-16 января, других подробностей пока нет.

Впрочем, визит Байдена (планировавшийся еще до конца 2016 года) ничего не изменит, считает эксперт-международник Николай Капитоненко.

"Это просто символическая поездка будет, где, скорее всего, Байден подтвердит все то, что он говорил в предыдущие свои встречи, что Украине нужно превращаться в нормальную страну, и это задача самих украинцев", — сделал эксперт прогноз в эфире радиостанции Голос Столицы. И добавил: "Хорошо, если визит не сведется к чему-то типа "держитесь, всего вам хорошего, здоровья и т.д.".