Никакого давления со стороны России никогда не было - Трамп

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Россия никогда не использовала рычаги воздействия на избранного президента США Дональда Трампа, о чем он сообщил в своем микроблоге.

"Россия никогда не пыталась использовать рычаги давления на меня. Я никак не связан с Россией — никаких сделок, никаких одолжений, ничего!" — написал Трамп в своем микроблоге Twitter.

Также Трамп, комментируя сообщения о том, что у России на него якобы есть компромат, обратил внимание, что Москва уже назвала их полной фабрикацией и чушью.

"Россия только что заявила, что неподтвержденный доклад, за который заплатили политические оппоненты, является полной фабрикацией и чушью", — написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

В октябре официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что "российские хакеры" стояли за кибератаками в отношении избирательных систем страны. Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах президента 8 ноября. Доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов американские власти не предъявили. Российские власти отрицают подобные обвинения.