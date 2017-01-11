Перед первой пресс-конференцией Трампа доллар растет к мировым валютам

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Доллар дорожает к мировым валютам в преддверии пресс-конференции избранного президента США Дональда Трамп.

По данным торгов, по состоянию на 08.04 по Киеву индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,08%, до 102,11 пункта. Курс евро к доллару незначительно снижается, сохраняясь у уровня предыдущего закрытия — 1,0554 доллара за евро. Курс доллара к иене поднимался до 115,95 иены за доллар со 115,77 иены на прошлых торгах, сообщает РИА Новости Прайм.

Позднее в среду Трамп проведет первую с момента победы на выборах пресс-конференцию. Трейдеры ожидают, что на ней политик изложит планы по фискальному стимулированию и снижению налогов. Данные меры подстегнут инфляцию в США и будут способствовать более быстрому повышению процентных ставок ФРС, что поддерживает американскую валюту.

Удорожание доллара сдерживают опасения, что Трамп может критически высказаться относительно недавнего укрепления американской валюты. "Ситуация остается непредсказуемой", — сказал газете The Wall Street Journal главный валютный стратег Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Дайсаку Уэно (Daisaku Ueno).

Напомним, ранее Барак Обама выступил с прощальной речью.