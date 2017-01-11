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Перед первой пресс-конференцией Трампа доллар растет к мировым валютам

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Эффект Трампа. Мир после выборов в США (321)

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Ожидается, что Трамп расскажет о планах по фискальному стимулированию и снижению налогов. Вместе с тем удорожание доллара сдерживают опасения, что новый президент может критически высказаться относительно недавнего укрепления американской валюты.
Доллары
REUTERS Dado Ruvic

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Доллар дорожает к мировым валютам в преддверии пресс-конференции избранного президента США Дональда Трамп.

Джозеф Байден. Архивное фото
REUTERS Yuri Gripas
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По данным торгов, по состоянию на 08.04 по Киеву индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,08%, до 102,11 пункта. Курс евро к доллару незначительно снижается, сохраняясь у уровня предыдущего закрытия — 1,0554 доллара за евро. Курс доллара к иене поднимался до 115,95 иены за доллар со 115,77 иены на прошлых торгах, сообщает РИА Новости Прайм.

Позднее в среду Трамп проведет первую с момента победы на выборах пресс-конференцию. Трейдеры ожидают, что на ней политик изложит планы по фискальному стимулированию и снижению налогов. Данные меры подстегнут инфляцию в США и будут способствовать более быстрому повышению процентных ставок ФРС, что поддерживает американскую валюту.

Удорожание доллара сдерживают опасения, что Трамп может критически высказаться относительно недавнего укрепления американской валюты. "Ситуация остается непредсказуемой", — сказал газете The Wall Street Journal главный валютный стратег Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Дайсаку Уэно (Daisaku Ueno).

Напомним, ранее Барак Обама выступил с прощальной речью.

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