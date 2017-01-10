Трамп призвал к немедленной отмене Obamacare

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Избранный президент США Дональд Трамп во вторник призвал республиканцев быстрее продвигаться с процессом немедленной отмены и замены реформы здравоохранения в стране, пишет газета New York Times.

"Нам нужно заняться делом. (Реформа здравоохранения – Ред.) Obamacare была катастрофой", — приводит издание слова Трампа.

Как пишет издание, Трамп потребовал провести голосование по отмене реформы "возможно, в какое-то время на следующей неделе", а также заявил, что "замена (реформы – Ред.) будет проведена очень быстро или единовременно".

По словам избранного президента США, причины для задержки в отмене реформы нет. Он добавил, что не примет задержку в более чем несколько недель на замену реформы. "Долго для меня значит несколько недель. Не будет так, что будет отмена (реформы – Ред.), а затем через два года последует другой план", — заявил Трамп.

Ранее избранный вице-президент Майк Пенс сообщил, что первым действием избранного президента США Дональда Трампа в Белом доме станет отмена реформы обязательного медицинского страхования, получившей название Obamacare.

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Реформа здравоохранения 2010 года, получившая неформальное название (Obamacare), предполагает субсидии малоимущим на медицинскую страховку. В то же время всех американцев обязали покупать медстраховку. Здравоохранение в США является самым дорогим в мире. Obamacare вызывает в обществе смешанную реакцию. Согласно опросам, около половины американцев считают, что реформу нужно отменить. Тем не менее, около 20 миллионов человек впервые оказались застрахованы благодаря этой реформе.

Закон был принят в 2010 году только голосами демократов, которые в то время контролировали конгресс. Затем республиканцы, добившись большинства в палате представителей, а потом и в сенате, десятки раз голосовали за отмену закона, но не могли преодолеть вето президента. Верховный суд поддержал ряд ключевых аспектов реформы. Республиканцы в настоящий момент идут по пути демократов, намереваясь провести изменения в одностороннем порядке, без согласования с оппозицией в лице демократов.