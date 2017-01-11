Спецслужбы США доложили Трампу о наличии у РФ компромата на него - СМИ

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Спецслужбы США сообщили президенту страны Бараку Обаме и избранному президенту Дональду Трампу, что "некие российские агенты" якобы обладают компрометирующей информацией о миллиардере, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванных американских чиновников США.

По информации телеканала, данные утверждения содержались в кратком обзоре из двух страниц, который был приложен к докладу спецслужб США. По словам чиновников, так называемые "агенты" из РФ обладают личной и финансовой информацией о Трампе.

Как утверждает телеканал, часть этих сообщений основана на записях экс-сотрудника британской разведки, работу которого чиновники спецслужб США считают заслуживающей доверия.

ЦРУ, ФБР и АНБ распространили в пятницу доклад, в котором в очередной раз обвинили Россию во "вмешательстве в американские выборы", но отказались предоставить какие-либо доказательства, сославшись на секретность разведки. При этом из доклада следовало, что американские спецслужбы делают выводы о "тайных операциях России по влиянию на выборы" по таким источникам, как репортажи российского телевидения и записи в соцсетях.

Читайте также: Сергей Рогов: что оставил после себя Обама, чего ждать от Трампа

Практически половина доклада была посвящена телеканалу RT и агентству Sputnik, причем данные по RT были в основном пятилетней давности.

В октябре официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что "российские хакеры" стояли за кибератаками в отношении избирательных систем страны. Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах президента 8 ноября. Доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов американские власти не предъявили. Российские власти отрицают подобные обвинения.

Президент РФ Владимир Путин, говоря об обвинениях во взломе, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными", по его словам, подобные заявления ни на чем не основаны. Глава МИД Сергей Лавров назвал безосновательными заявления Вашингтона о вмешательстве России в избирательную кампанию в США.