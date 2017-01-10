Зять Трампа станет его старшим советником

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Зять Дональда Трампа станет старшим советником президента США. Избранный глава Белого Дома назначил на эту должность Джареда Кушнера — мужа своей дочери Иванки.

35-летний бизнесмен Кушнер владеет еженедельником "Нью-Йорк обсёрвер". Вместе с супругой он принимал саое деятельное участие в организации предвыборной кампании тестя.

Дональд Трамп подчеркнул, что очень высоко оценил деятельность зятя на этом поприще и выразил надежду, что Кушнер в политике окажется настолько же успешен, как и в бизнесе.