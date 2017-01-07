Администрация Трампа предпримет агрессивные шаги по борьбе с кибератаками

КИЕВ, 7 янв — РИА Новости Украина. Администрация избранного президента США Дональда Трампа будет предпринимать "агрессивные шаги" по борьбе с кибератаками, заявил в пятницу избранный вице-президент Майкл Пенс.

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Состоявшийся ранее брифинг руководителей разведывательного сообщества США по поводу кибератак Пенс назвал "полноценным и масштабным".

"Избранный президент дал четко понять, что наша администрация с первых дней работы будет предпринимать агрессивные шаги по борьбе с кибератаками и по защите американского народа", — сказал Пенс.

Состоявшийся диалог с руководством американской разведки он назвал "конструктивным и уважительным".

Ранее разведслужбы США (ЦРУ, АНБ и ФБР) обнародовали доклад о "российском вмешательстве" в выборы президента США. Спецслужбы заявили, что Россия якобы пыталась добиться избрания Дональда Трампа президентом США, но не привели доказательств. При этом спецслужбы признают, что "российское вмешательство" никак не повлияло на итог выборов.

В октябре официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что "российские хакеры" стояли за кибератаками в отношении избирательных систем страны. Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах президента 8 ноября. Доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов американские власти не предъявили. Российские власти отрицают подобные обвинения.

Президент РФ Владимир Путин, говоря об обвинениях во взломе, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными", по его словам, подобные заявления ни на чем не основаны. Глава МИД Сергей Лавров назвал безосновательными заявления Вашингтона о вмешательстве России в избирательную кампанию в США.

Избранный президент США Дональд Трамп считает обвинения в адрес России надуманными и заявляет, что его политические противники-демократы пытаются с помощью этих обвинений поставить под вопрос итоги выборов и снять с себя ответственность за проигрыш.