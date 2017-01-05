Разведслужбы США заявили о доказательствах причастности РФ к кибератакам

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Разведслужбы США заявляют, что им удалось получить "неопровержимые доказательства"причастности РФ к передаче через третьих лиц сайту WikiLeaks материалов, полученных путем взлома, передает агентство Рейтер со ссылкой на американских чиновников.

Ранее некоторые из 17 спецслужб, входящих в разведывательное сообщество США, заявили о том, что российские хакеры атаковали во время предвыборной кампании ресурсы политических организаций страны, чтобы помочь республиканцу Дональду Трампу победить. Однако с такими выводами не согласился директор ФБР Джеймс Коми.

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Как сообщает агентство, планировалось, что доклад, содержащий в себе доказательства российского вмешательства, должен был быть представлен президенту США Бараку Обаме в минувший вторник, однако, по данным чиновников, имена которых не называются, в настоящее время доклад по-прежнему находится в работе.

В команде Трампа назвали попытку увязать действия хакеров с его победой на выборах "попыткой делегитимизации" итогов выборов. Президент РФ Владимир Путин, говоря об обвинениях во взломе, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России.

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В конце декабря администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физических лиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России. Также США закрыли российским дипломатам доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства РФ в Нью-Йорке и посольства РФ в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью. Помимо этого, персоной нон грата объявлены 35 российских дипломатов.