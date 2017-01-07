В Германии не исключили, что к кибератаке на ОБСЕ причастна РФ

КИЕВ, 7 янв — РИА Новости Украина. Хакерская атака на ОБСЕ могла быть совершена из Российской Федерации. Об этом заявляет глава Федерального ведомства по охране конституции (BfV — внутренняя разведка ФРГ) Ганс-Георг Маасен, пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

В конце декабря стало известно, что осенью 2016 года ОБСЕ подверглась хакерской атаке, однако кто стоял за кибератакой, не уточнялось.

Маасен заявил, что при атаке на ОБСЕ использовалась инфраструктура, сходная с теми, которые применяет для взлома группа хакеров, известная как APT28. Он также напомнил, что APT28 совершала атаки, направленные против Бундестага.

"В случае с APT28 есть свидетельства, которые указывают на российские источники", — заявил Маасен.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что кибератаки, совершенные ранее против американских компьютерных систем, не повлияли на результаты выборов в стране. Такое заявление Трампа распространил его штаб.