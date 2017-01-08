США должны продолжить меры против РФ из-за кибератак - Пентагон

КИЕВ, 8 янв — РИА Новости Украина. США должны продолжить ответные действия в отношении РФ из-за "ее кибератак". Такое мнение высказал в воскресенье в интервью телеканалу NBC глава оборонного ведомства США Эштон Картер.

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"Думаю, что тот ответ, который мы дали, вероятно, означает начало, а не конец, пол, а не потолок, но это очевидно — решение приходящей администрации и будущему конгрессу, но я считаю, что должно быть больше (ответных действий)", — сказал глава Пентагона.

По его словам, США "должны иметь сильный и сбалансированный подход к России…" "Нам необходима сильная политика противостояния России, но она должна быть сбалансированной, чтобы взаимодействовать, где мы можем", — отметил Картер.

Отвечая на вопрос о том, согласен ли он с заявлением конгрессмена Джона Маккейна, что приписываемая России кибератака на США является "актом войны", он сказал: "Как бы вы ни назвали это, это агрессивный шаг против нашей демократии".

Картер выразил мнение, что Вашингтон не должен "ограничивать себя только кибермерами". "Но я и не думаю, что это должны быть военные или только военные меры", — отметил он.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что кибератаки, совершенные ранее против американских компьютерных систем, не повлияли на результаты выборов в стране.