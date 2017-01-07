Трамп: причиной кибератак стала халатность Демократической партии

КИЕВ, 7 янв — РИА Новости Украина. Новый президент США Дональд Трамп заявил, что причиной хакерских атак на серверы Демократической партии США стала халатность Национального комитета.

"Грубая халатность Национального комитета Демократической партии позволила осуществить хакерские атаки. Национальный комитет республиканцев серьезно защищен!", — написал Трамп в своем микроблоге Twitter.

Летом глава национального комитета Демократической партии США Дебби Вассерман-Шульц ушла в отставку после обнародования сайтом WikiLeaks деталей переписки партийного аппарата, которые выставляли его в неприглядном свете. Также хакеры проникли в системы других организаций Демократической партии, ответственные за проведение выборов на различных уровнях. Сообщалось и о взломе сайтов по регистрации избирателей в трех штатах.

В октябре министерство внутренней безопасности и офис директора национальной разведки США заявили о причастности правительства РФ к хакерским атакам, совершенным ранее в 2016 году в отношении политических организаций Соединенных Штатов. При этом спецслужбы отметили, что хакерам не удалось получить доступ к избирательным системам страны, в связи с чем был сделан вывод о том, что "было бы исключительно сложно изменить подсчет голосов или результаты выборов путем кибератак или кибервторжений". Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах президента 8 ноября. Доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов американские власти не предъявили. Российские власти отрицают подобные обвинения.