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Трамп принял выводы разведки о причастности РФ к кибератакам - СМИ

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Эффект Трампа. Мир после выборов в США (300)

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Как заявил председатель Национального комитета Республиканской партии Райнс Прибус, Трамп принимает выводы разведки США и не отрицает, что структуры РФ стоят за хакерскими атаками.
Дональд Трамп
REUTERS Eric Thayer

КИЕВ, 8 янв — РИА Новости Украина. Новоизбранный президент США Дональд Трамп принял выводы разведки США о причастности России к кибератакам во время президентских выборов. Об этом сообщил председатель Национального комитета Республиканской партии Райнс Прибус, передает Fox News.

Флаг США
flickr.com/ Big Bob Burns
Напоследок. США ввели санкции, высылают дипломатов РФ

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"Я думаю, он (Трамп — Ред.) принимает выводы (разведки США — Ред.). Он не отрицает, что структуры России стоят за этими конкретными хакерскими атаками", — сказал Прибус.

Также он отметил, что Трамп может принять меры против России.

Ранее глава оборонного ведомства США Эштон Картер в интервью телеканалу NBC заявил, что США должны продолжить ответные действия в отношении РФ из-за "ее кибератак". 

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