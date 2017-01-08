Зрада, или Кругом одни предатели

Василий Стоякин — обозреватель для РИА Новости Украина

Не успел я спрогнозировать, что следующий год будет очень плохой вообще и для Украины – в частности, начались подтверждения. Только на протяжении трех дней нового года на нас высыпался целый ворох неприятных новостей.

01. Петр Порошенко, оказывается, не едет на инаугурацию Дональда Трампа

Собственно, ничего нового и интересного тут нет – о том, что приглашения он не получил было известно еще в прошлом году. Но только в этом посол Украины в США подтвердил всемирно известные особенности украинских дипломатов, зачем-то объяснив, почему именно Порошенко не приглашен. Не приглашен он потому, что по протоколу на инаугурацию лидеры других государств обычно не приглашаются – только послы. Но украинскому МИД потребовалось 1,5 месяца чтобы это обстоятельство выяснить и отреагировать.

02. Поезд из Китая пошел не туда

Презентован железнодорожный маршрут из Китая в Европу через территорию России и Белоруссии. А вот альтернативный маршрут – через Казахстан, Кавказ и Украину почему-то остался не востребованным… А ведь странно: наш маршрут обещал клиентам ряд преимуществ – он длиннее, дороже и не по территории страны-агрессора. Но китайцам и европейцам неведомы азы трипольской арифметики, по которой покупать российский газ в Европе дешевле.

03. Кстати о газе

Еще в конце прошлого года "Нафтогаз Украины" констатировал, что транзит газа через украинскую ГТС в конце декабря снизился на 19%. В связи с увеличением транзита через "Северный поток" и газопровод ОПАЛ в Европе. Недаром украинские чиновники и политики говорят о том, что ЕС теряет доверие Украины.

04. Очередная годовщина со дня рождения Бандеры вызвала сильнейшее расстройство жидобандеровцев

Факельное шествие проходило под антисемитскими лозунгами (что для бандеровцев, как бы, не типично, но нормально). Ряд заметных личностей, вроде депутата Александра Фельдмана и одесского майданщика Александра Ройтбурда высказали недовольство этим фактом. Что странно – когда они рассказывали, что на Майдане фашистов нет, их предупреждали, что эти, которых нет, рано или поздно покажут свое лицо. Показали они его только после национализации "ПриватБанка" (никакой связи между этими событиями, конечно, нет) и не очень убедительно. Но расстройство уже наступило.

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05. Сгорел музей-крыивка около Львова

Что тут можно сказать? Дотянулся проклятый Сталин…

06. Возникли инциденты с двумя депутатами-патриотами

Сергей Пашинский вынужден был отстреливаться из наградного "глока" от мужика, который нападал на него с бутылкой (мужику повезло – Пашинский мог отстреливаться из снайперской винтовки метров с 500). Мосийчук ни от кого не отстреливался, инцидент удалось замять, на настроение было испорчено. В особенности тем, что среди нападавших был сотрудник новой, реформированной по самое немогу, полиции.

Оба депутата обладают исключительно узнаваемым выражением лица. Как могли не узнать столь выдающихся патриотов?

07. В Чехии принудительно эксгумированы останки украинского писателя Александра Олеся

Вообще это, как бы, не то, чтобы вина украинской стороны, а скорее в рубрику "их нравы" – в этих ваших европах (а Чехия – безусловно Европа) принято место на кладбище арендовать. Украинское государство за могилу Олеся не платило, что, в общем-то, естественно – насколько я понимаю, Олесь гражданином Украины не был (впрочем, эмигрировал он в 1919, так что мог побывать в гражданстве УНР и/или гетьманской державы), на родине известен не слишком широко. Зато теперь министры культуры и инфраструктуры озаботились перезахоронением всех исторических деятелей, которые умерли за пределами Украины.

Нет худа без добра – мы теперь знаем, какой именно инфраструктурой занимается Владимир Омелян.