Керри надеется, что Трамп сможет наладить отношения с РФ

Jim Watson / AFP

КИЕВ, 8 янв — РИА Новости Украина. Госсекретарь США Джон Керри выразил надежду на то, что Дональд Трамп в должности президента США сможет наладить отношения с Москвой.

"Я могу сказать, что у избранного президента Трампа и в дальнейшем президента Трампа есть возможность попытаться наладить контакт с Россией и попытаться определить, готовы ли там проверить утверждение о том, что есть вопросы, по которым мы можем достигнуть согласия", — сказал он в интервью телеканалу PBS.

Он также отметил, что в последние годы по ряду направлений США и РФ сумели провести успешную работу, в частности отметив совместную работу по выводу химического оружия из Сирии и переговоры по иранской ядерной программе.

Однако по-прежнему существует ряд трудностей, мешающих взаимодействию двух стран, отметил Керри.

"Все эти проблемы продолжатся и во время срока следующей администрации. Я надеюсь, что следующая администрация найдет стратегический подход к России с ясной целью прийти к взаимопониманию, однако не оставит базовых ценностей и принципов, лежащих в основе внешней политики США", — добавил он.

Ранее Трамп заявил, что к обострению отношений с Россией стремятся только глупцы. По словам Трампа, Российская Федерация будет уважать США больше, чем сейчас, когда он вступит в должность.