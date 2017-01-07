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Трамп не исключил совместную работу США и РФ "на благо всего мира"

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Эффект Трампа. Мир после выборов в США (294)

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Дональд Трамп пообещал американцам, что когда он будет президентом, Российская Федерация будет уважать Соединенные Штаты Америки "гораздо больше, чем сейчас".
Избранный президент США Дональд Трамп
РИА Новости | Перейти в фотобанк

КИЕВ, 7 янв — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп заявил, что к обострению отношений с Россией стремятся только глупцы. По его словам, Российская Федерация будет уважать США больше, чем сейчас, когда Трамп вступит в должность.

Дональд Трамп и Барак Обама. Архивное фото
JIM WATSON / AFP
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"Хорошие отношения с Россией — хорошая вещь, только глупцы считают, что плохие отношения с Россией — это хорошо", — написал Трамп в Twitter в субботу.

Он добавил, что в мире слишком много проблем, чтобы создавать их еще больше. Трамп пообещал американцам, что когда он будет президентом, Россия будет уважать США "гораздо больше, чем сейчас".

"Две страны, возможно, будут работать вместе на благо всего мира", — предположил он.

Ранее Дональд Трамп в интервью газете New York Times назвал столь пристальное внимание к кибератакам, которые РФ якобы совершала во время президентской гонки в штатах, "политической охотой на ведьм".

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