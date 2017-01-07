Главные вызовы для Украины в 2017 году по версии народных депутатов

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Непростой во многих отношениях 2016-й год канул в Лету, но говорить о том, что наступивший 2017 будет легче предыдущего, не приходится. Пытаясь на протяжении всего года играть в детскую игру "Я в домике", украинские политики так и не поняли главного — спрятаться от проблем, закрыв глаза руками, не получится.

Нерешенные задачи 2016-го никуда не делись и в новом году потребуют безотлагательного рассмотрения. Тем более, что вызовы перед Украиной в 2017-м году будут стоять более чем серьезные.

Решить проблему Донбасса

Набившая оскомину проблема Донбасса в минувшем году, казалось, вообще не существовала для украинских политиков. Несмотря на то, что карта выхода из кризиса прописана почти два года назад, на Печерских холмах продолжают делать вид, что украинскую сторону это не касается.

Неудивительно, что не проходит и недели без сообщений об обострении на востоке страны. Как считает, нардеп от фракции "Оппозиционный блок" Николай Скорик, главным вызовом перед государством и политиками будет разрешение конфликта на Донбассе.

"В первую очередь необходимо установить мир в стране, ведь, согласитесь, не может в стране быть стабильной экономики в перманентно воюющем государстве", — говорит политик. — Все остальное выходит из этого фактора — и экономика, и социальная поддержка, и тарифы и т. д.

В 2017-м году нужно начать с мира, начать отстраивать страну, а уже потом наводить общий порядок. Хочется вернуть ту мирную Украину, которая была у нас раньше, в которой были не быстрые, но постоянные изменения. Главный вызов в 2017-м году — это единство страны. У нас очень разный народ, но если мы не победим нетерпимость и ненависть, ничего не будет".

Интересно, что о том, что именно установление мира будет приоритетной задачей для государства в 2017-м, говорят и в противоположном политическом лагере.

"Сейчас очень непростое время, мы живем в период, который очень похож на тот, который был накануне Первой мировой войны. Я верю, что благодаря всему миру Украине удастся не повторить того, что было сто лет назад", — надеется нардеп от "Блока Петра Порошенко" Оксана Юринец.

Вернуть доверие

На то, что новый год будет еще сложнее прошедшего, намекает внефракционный нардеп, экс-губернатор Донецкой области Сергей Тарута.

"Убежден, что в 2017-м году перед Украиной будут стоять еще более серьезные вызовы, чем в 2016-м", - уверен депутат. — Главные проблемы, которые предстоит решить — война на Донбассе и отсутствие какой-либо стратегии у руководства страны.

Не меньшей проблемой является дальнейшее обеднение и отсутствие каких-либо перспектив у украинского общества. Нет доверия к власти как с со стороны украинского народа, так и со стороны западных политиков. Налицо и огромные социальные проблемы, которые тоже необходимо решать.

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Ввиду этого, я убежден, что вызовы, которые стоят перед Украиной, будут только лишь усиливаться".

Победить коррупцию

Не менее важной для Украины задачей в 2017-м году должна стать борьба с коррупцией. Несмотря на то, что политики новой волны клятвенно обещали бороться с позорным явлением, ситуация, мягко говоря, оставляет желать лучшего.

По результатам исследования международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International, Украина стала самым корумпированным государством Европы и Центральной Азии. В частности, организацией отмечается высокий уровень коррупции среди депутатов, высокий уровень взяток и негативные социальные условия для антикоррупционных действий.

О чем говорить, если в Украине в коррупции подозреваются даже те, кто считает себя пламенными борцами с этим явлением.

"Мне кажется, что именно борьба с коррупцией должна стать первоочередным вызовом для государства, — считает депутат. — Потому что то, что происходит с этим явлением сегодня, антикоррупционные инициативы — огромная иллюзия. Естественно, не менее серьезным вызовом будет и остается тема востока Украины, необходимо устанавливать мир в этом регионе".

Помирить власть и общество

Солидарны с мнением народных депутатов и в среде политических экспертов. Как считает политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, в 2017-м году перед государством будет стоять целый ряд серьезных вызовов.

"Я думаю, что первый вызов — это конфликт между обществом и властью. В этом году он протекал в фазе изоляции — власть спряталась от народа и не ответила ни на один острый вопрос. Хотя их было достаточно — тарифы, оффшоры, пленки Онищенко, коррупция.

Второй вызов — решение проблемы социально-экономического положения, потому что его ухудшения будет разрушать зачатки гражданского общества.

Третий вызов — внешний, ведь неэффективная международная политика привела к тому, что Украина поругалась практически со всеми. Запад все больше разочаровывается Украиной и эта изоляция может привести к тому, что мы окажемся наедине со своими проблемами.

Последний вызов — разрешение кризиса на Донбассе, без которого невозможно ни стабильное государственное строительство, ни экономическое развитие".