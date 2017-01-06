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Трамп назвал сообщения о кибератаках РФ "политической охотой на ведьм"

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Эффект Трампа. Мир после выборов в США (284)

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По словам избранного президента США Дональда Трампа, Китай так же получил путем взлома доступ к информации о 20 миллионах госслужащих, но об этом никто не вспоминает.
Избранный президент США Дональд Трамп
РИА Новости | Перейти в фотобанк

КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. Избранный президент США Дональд Трамп в интервью газете New York Times назвал столь пристальное внимание к кибератакам, которые РФ якобы совершала во время президентской гонки в штатах, "политической охотой на ведьм".

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В октябре официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что российские хакеры стояли за кибератаками в отношении избирательных систем страны. Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах президента 8 ноября. Доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США американские власти не предъявили. Российские власти отрицают подобные обвинения.

Как отмечает газета, телефонное интервью с Трампом состоялось за несколько часов до специального брифинга разведслужб для избранного президента Дональда Трампа по кибератакам против Демократической партии.

"Китай относительно недавно получил путем взлома доступ к информации о 20 миллионах госслужащих. Отчего же никто об этом даже и не вспоминает?", — заявил он в интервью, подразумевая атаки хакеров из КНР в конце 2014 — начале 2015 года. "Это политическая охота на ведьм", — сказал он.

Он также иронично назвал США "мировой столицей хакерских атак".

Ранее Трамп также ставил под сомнение сам факт кибератаки на сервера Демократической партии.

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