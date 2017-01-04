Трамп подтвердил свою пресс-конференцию 11 января

JIM WATSON / AFP

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Избранный президент США Дональд Трамп подтвердил,, что проведет пресс-конференцию 11 января в Нью-Йорке.

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"Я проведу общую пресс-конференцию 11 января в Нью-Йорке. Спасибо вам", — говорится в сообщении Трампа, опубликованном на его официальной странице в Twitter.

Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа пройдет 20 января в Вашингтоне у здания Капитолия, где заседает конгресс США. На церемонии будут присутствовать от двух до трех миллионов человек.

Ранее сообщалось, что экс-президент США Джордж Буш-младший вместе с женой планируют быть на церемонии инаугурации Дональда Трампа. Также посетить мероприятие планируют Билл и Хиллари Клинтон.