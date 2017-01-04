Порошенко не получил приглашения на инаугурацию Трампа

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Служба протокола администрации США не предусмотрела участия глав государств в церемонии инаугурации 45-го американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщил посол Украины в США Валерий Чалый, объясняя отсутствие на мероприятии президента Петра Порошенко.

По его словам, это устоявшаяся практика.

Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа пройдет 20 января в Вашингтоне у здания Капитолия, где заседает конгресс США. На церемонии будут присутствовать от двух до трех миллионов человек.

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"Вокруг этого вопроса возникло много спекуляций. Причем они не прекращаются", – отметил украинский дипломат в интервью "Укринформу".

"Посольство получило официальную ноту от американского протокола, что нынешняя инаугурация по уровню участия от стран будет проходить по тем же правилам, что и в предыдущие годы. То есть на эти официальные мероприятия приглашаются послы, и никаких приглашений лидерам государств не присылается", – объяснил Чалый.

Таким образом, подчеркнул посол, вопрос, едет ли президент Украины в США, не стоит, как и вопрос, едут ли другие президенты.

"На сегодня такой формат не предусмотрен", – подытожил Чалый.

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Ранее сообщалось, что экс-президент США Джордж Буш-младший вместе с женой планируют быть на церемонии инаугурации Дональда Трампа. Также посетить мероприятие планируют Билл и Хиллари Клинтон.