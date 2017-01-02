Politico: победители и проигравшие 2017 года

KENA BETANCUR / AFP

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Новый год готовит для всего мира новые события, способные кардинальным образом преобразить исторический порядок. Хотя далеко не все прогнозы реализуются на практике, уже сегодня, в последние дни уходящего года журналист Квентин Леттс размышляет в Politico, кто победит и кто проиграет в 2017 году.

Победители

01. Продавцы сусального золота. "Дональд и Мелания Трамп заселяются в Белый дом, — напоминает автор статьи. — Ко времени их отъезда останется ли в его личных апартаментах хоть один не позолоченный сантиметр?"

02. Владимир Путин. "Демократия, тю! Хотя российская экономика буксует… (он) редко чувствовал себя более уверенно сидящим в Кремле", — говорится в статье.

03. Вексиллологи. "Крушение федерализма ЕС и подъем Трампа знаменуют собой благодатные дни для вексиллологов, или производителей флагов, — полагает Леттс. — "Брекзит" сделал политике ЕС инъекцию наркотика национализм. А это означает размахивание флагами. А это, в свою очередь, — продажи флагов! Флаги, вероятно, будут покупать и сторонники, и ненавистники Трампа. Первые — чтобы размахивать звездно-полосатыми полотнищами, вторые — чтобы их жечь".

04. Марин Ле Пен. "Огласка, освещение в СМИ, эфирное время — полно всего этого. Вот что обещает 2017 год кандидату от "Национального фронта" на выборах президента Франции. Возможно, Ле Пен не победит, но не видеть и не слышать ее может оказаться трудным. А для ее партии эта нормализация — своего рода триумф", — говорится в публикации.

Проигравшие

01. Паоло Джентилони. "Это новый премьер-министр Италии, — напоминает журналист. — Сможет ли он продержаться прямо так же долго, как серфингист? Вполне вероятно, что нет".

02. НАТО. "Избранный президент Трамп, вероятно, еще не обдумал свой предвыборный скептицизм по поводу НАТО, однако он уже вызвал неуверенность в будущем организации, которая последние 60 лет была одним из дипломатических оплотов Запада. Поскольку множество стран не тратит на оборону даже 2% ВВП, НАТО выглядит пугающе недокормленным", — говорится в статье.

03. Народ Сирии. "Увы, трудно представить, что у кого-нибудь в Сирии может быть особенно хороший 2017 год", — сокрушается автор.

04. Ангела Меркель. "Этой осенью в Германии выборы, и, хотя канцлер Меркель может победить, на фюзеляже старушки появляются пятна ржавчины, — отмечает Леттс. — Ее стабилизаторы уже не те. Трап протекает, в воздухе пахнет бунтом. То, что фрау М учинила с иммиграционной политикой, привело к хаосу по всей Европе. Баварские машиностроители в ажитации по поводу переговоров о "Брекзите". Если канцлер вернется к власти в неблагоприятных обстоятельствах, как это повлияет на ее репутацию в долгосрочной перспективе?"