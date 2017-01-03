Истинные цели турне Маккейна по странам Восточной Европы

Мария Шелудякова – Sputnik, для РИА Новости Украина

Делегация американских сенаторов во главе с Джоном Маккейном, известным своими антироссийскими высказываниями, отправилась в турне по странам Восточной Европы. В графике поездок конгрессменов Эстония, Латвия, Литва, Украина, Грузия и Черногория.

В повестке обсуждений – планы НАТО в странах Балтии. Эстонский премьер-министр Юри Ратас уже выразил господину Маккейну горячую благодарность за поддержку в противостоянии всяческим "агрессивным намерениям".

Доктор политических наук, член Научного совета при Совете безопасности РФ Андрей Манойло заявил Sputnik, что турне делегации американских сенаторов – это попытка замкнуть на Конгрессе основные связи с лидерами тех стран, которые больше всего озабочены приходом Трампа к власти и теми изменениями в российско-американских отношениях, которые, возможно, последуют.

"У Трампа есть фронда внутри Республиканской партии. Это абсолютно точно. И все эти фрондеры сосредоточены в Конгрессе. В основном в нижней палате, в палате представителей. Конечно, сейчас они ведут свою игру, – отметил политолог. – Турне Маккейна – попытка показать, что Трамп, не всесилен, что Трамп – всего лишь часть большой политической системы Соединенных Штатов, в которой он исполняет определенные функциональные обязанности, но лично от него в выборе того или иного курса внешней политики зависит сравнительно немного".

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк, в свою очередь, подчеркнул, что сенатор Маккейн относится к крылу республиканцев-ястребов.

"Это люди, которые последовательно нагнетают антироссийскую истерию, постоянно заявляя о российской угрозе. Маккейн транслирует определенные политические установки локальным элитам. В данном случае политическим элитам центрально-восточных европейских государств", – отметил он.

Страны Центральной и Восточной Европы всегда использовали США как своего рода кордон, благодаря которому можно увеличивать военное присутствие альянса в регионе и оказывать политическое давление на Россию с помощью информационных атак. Данюк напомнил, что Джон Маккейн неоднократно посещал страны Восточной Европы. В частности, во время майдана в 2014 году много раз приезжал в украинскую столицу.

"Визит Маккейна – это сверка часов. Вероятно, сенатор дает инструкции по поводу действий во время президентства Дональда Трампа. Новый американский президент, скорее всего, пересмотрит политику предыдущей администрации в отношении этих стран, – продолжил политолог. – Кроме того, таким образом, американцы в очередной раз подтверждают стратегическую значимость региона для США, и при этом хотят увидеть гарантии лояльности со стороны своих коллег".

Менее чем через месяц действующий президент США Барак Обама сложит свои полномочия, передав их избранному президенту Дональду Трампу, который планирует пересмотреть отношения со многими государствами и даже переформатировать взаимоотношения внутри Североатлантического альянса. Страны Центрально-Восточной Европы всегда получали политические и финансовые дивиденды из-за выгодного геополитического положения, а именно, благодаря близости к границам Российской Федерации.

Эксперт считает, что Маккейн приехал в страны Балтии, чтобы рассказать руководству этих государств о будущих шагах администрации Трампа, о смене вектора. Однако та тесная связь с западными элитами, и в первую очередь с американскими, уверен он, с приходом Трампа никуда не исчезнет. Именно страны Восточной Европы всегда были самыми активными антироссийскими лоббистами.

"Это Польша, Чехия, и я уже не говорю про страны Балтии, которые постоянно используют так называемую российскую угрозу, чтобы выбить субсидии и разместить еще больше военного контингента блока НАТО на своей территории, и, соответственно, получить за счет этого вливания в государственный бюджет", – заявил Данюк.

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Сенатор США Маккейн был выбран в сенат США, где на данный момент работает уже пятый срок. Маккейн работает в комиссиях по иностранным делам, по национальной безопасности, управлению государством, вооруженным силам. В 2008 году Маккейн был кандидатом на пост президента США от Республиканской партии.