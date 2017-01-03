Самые громкие скандалы в Украине в 2016 году

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Панамская утечка

3 апреля 2016 года произошла крупнейшая утечка конфиденциальной информации из базы данных панамской компании Mossack Fonseca. В руки журналистов попал гигантский архив документов о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к схемам по отмыванию денег и ухода от налогов. Фигурантом "панамских документов" оказался и президент Петр Порошенко. Журналисты пришли к выводу, что соглашение о "слепом трасте", куда Порошенко якобы передал активы Roshen, вопреки заявлениям, до сих пор не подписано. Однако он начал реструктуризацию активов Roshen, создав для этого три оффшорные компании. Сам Порошенко утверждал, что, став президентом, отошел от управления активами, в том числе и компании Roshen.

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Скандальный "слив" "Миротворца"

11 мая 2016 года скандальный сайт "Миротворец", который курирует член коллегии МВД Антон Геращенко, обнародовал персональные данные аккредитованных в ДНР журналистов и обвинил их в "сотрудничестве с боевиками". В сети были опубликованы имена и фамилии около 5 тысяч журналистов, их адреса, номера телефонов, должностей с указанием места работы. Помимо украинских СМИ, в список попали корреспонденты всемирно известных изданий BBC, Independent, Bloomberg, CNN, Reuters. Ряд международных организаций выразили возмущение и призвали украинские власти добиться удаления данных из открытого доступа. Из-за поднявшегося шума сайт "Миротворец" спустя пару дней объявил о закрытии, однако вскоре возобновил работу.

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"Черная касса" регионалов

31 мая 2016 года издание "Украинская правда" опубликовало записи из "черной кассы" Партии регионов – растраты партии на рекламу, политологов, данные о неофициальных зарплатах депутатов и чиновников, которые выплачивали им регионалы. Обнародованные записи наделали немало шума. Согласно списку, "взятки" от регионалов получали политики из разных политических лагерей. Подлило масло в огонь и то, что в документах, как сообщали в НАБУ, фигурировал руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт.

Мусорный скандал

30 мая 2016 года на Грибочевской свалке под Львовом произошел масштабный пожар и обвал грунта, погибли три человека. Свалку пришлось закрыть, а Львов столкнулся с проблемой, куда вывозить мусор. Вскоре львовская мэрия договорилась с мэром Киева Виталием Кличко об утилизации отходов на единственном в столице мусоросжигательном заводе "Энергия". Однако такое решение вызвало волну недовольства у киевлян. Спустя шесть недель, с 1 августа, завод "Энергия" закрылся на ремонт. После этого львовяне пытались договориться с Черновцами, Луцком, Запорожьем, Житомиром, Николаевом, Днепром. В итоге жители этих городов также выступили против львовского мусора, выйдя на акции протеста.

ГСЧС во Львовской области На месте схода оползня на Грибовической свалке возле Львова

Самые громкие скандалы Нацполиции

В 2016 году эйфория от долгожданной реформы полиции сменилась скорее разочарованием. Отдельные случаи в Нацполиции и вовсе шокировали общественность, а в адрес главы МВД Арсена Авакова все настойчивее стали звучать требования отставки. Напомним, 24 августа в райцентре Кривое Озеро на Николаевщине сотрудники местного отделения полиции жестоко избили, а затем застрелили 31-летнего Александра Цукермана. Местные жители даже пытались устроить самосуд над виновниками трагедии. Повергла всех в шок и трагедия в Княжичах, где 4 декабря застрелили пятерых полицейских (еще один позднее умер в больнице). По официальной версии МВД, правоохранители, не разобравшись, перестреляли своих же коллег. В то же время в официальных версиях трагедии, озвучиваемых МВД и ГПУ, остается много откровенных "белых пятен", из-за чего украинцы все чаще обсуждают версию "оборотней в погонах". Жена погибшего в Княжичах КОРДовца Виталия Валецкого считает, что МВД пытается скрыть правду.

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Перлы Савченко

За минувший год Надежда Савченко не раз оказывалась в эпицентре скандалов, удивляя общественность резкими высказываниями в адрес нынешней власти. Так, депутатов Савченко успела назвать "баранами", Петра Порошенко — "слабым президентом", а АТО в Донбассе — "бардаком". Немало шума наделали и ее поездки в Москву и на Донбасс, а также заявления о необходимости переговоров с ЛДНР. После декабрьской встречи Савченко с главами ЛДНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким, ее исключили из "Батькивщины", а также из ПАСЕ.

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"Интер" раздора

Страсти вокруг телеканала "Интер" не утихали и в 2016 году. Руководство канала не раз обвиняли в антиукраинской политике и пророссийской пропаганде. Однако апофеозом стал пожар в здании телеканала 4 сентября. Телекомпания сообщила, что совершен поджог, в результате которого выгорел второй этаж канала, а также полностью сгорела студия программы "Подробности". Директор "Национальных информационных систем" ("НИС", входит в Inter Media Group) Александр Пилипец обвинил власть Украины в бездействии на фоне неоднократных угроз в сторону канала.

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Квартирные скандалы

Новости о покупках элитной недвижимости политиками постмайданной элиты весь год будоражили умы украинцев. В центре внимания общественности оказались и борцы с коррупцией Сергей Лещенко, Егор Соболев, нардеп Светлана Залищук, вице-премьер Вячеслав Кириленко итд. Так, в начале сентября стало известно, что нардеп от БПП, борец с коррупцией Сергей Лещенко приобрел квартиру в престижном новострое в центре Киева за 280 тысяч долларов. За проверку покупки взялось НАБУ и нашло у Лещенко ряд нарушений.

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Запрет фильма "Волынь"

7 октября 2016 года фильм "Волынь" польского режиссера Войцеха Смаржовского вышел на широкие экраны в Польше. Еще до выхода картины ее окрестили самой скандальной премьерой осени. Кинокритики и публицисты предупреждали, что фильм может обострить отношения Варшавы и Киева и, как оказалось, опасения подтвердились. За первые дни его посмотрели около 230 тысяч поляков. Но успех "Волыни" в Польше не удовлетворил украинский МИД, "настоятельно посоветовавший" Польскому институту в Киеве не проводить запланированный на 18 октября показ. В МИДе заявили, что сейчас "неподходящее время". Впоследствии, Польский институт отменил презентацию фильма в Киеве. По мнению экспертов, главная причина — авторы "Волыни" осмелились открыто говорить о том, что за Волынской трагедией стоят бойцы УПА – боевого крыла ОУН-Б под руководством Степана Бандеры.

Скандальные квоты

8 ноября в Украине вступил в силу закон, согласно которому не менее 35% суточного контента должно звучать в радиоэфире на украинском языке. В то же время нардепы из фракции "Народный фронт" Николай Княжицкий и Виктория Сюмар пошли еще дальше и предложили Раде обязать 75% программ в дневных и вечерних эфирах вести на украинском языке. Тема квот взбудоражила медиасообщество и вызвала взрыв возмущения со стороны русскоязычных украинцев. Сначала гражданская супруга нардепа Сергея Лещенко, диджей Анастасия Топольская, написала в Facebook гневный пост, в котором назвала "дебилами" депутатов, голосовавших за закон про квоты. Кроме того, телерадиоведущий Матвей Ганапольский заявил, что прекратит работать в СМИ Украины, если кто-то прикажет ему на каком языке говорить в эфире.

Высказывание Нищука о "генетике" Донбасса

Отличился в 2016 году и министр культуры Евгений Нищук, который оказался в эпицентре скандала из-за слов о "генетике" Донбасса. Так, 22 ноября в эфире программы "Свобода слова" он заявил, что ситуация, которая сложилась на востоке и юге Украины, – это "пропасть сознания". "Более того, когда мы говорили о генетике в Запорожье, на Донбассе, то это города завезенные. Нет там никакой генетики, это сознательно завезенные (города)", – пояснил министр.

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Такие слова Нищука вызвали взрыв возмущения у общественности и политиков. Впоследствии, Нищук извинился, но заверил, что его слова вырваны из контекста.

Скандал вокруг Новинского

В ноябре 2016 года ГПУ подала представление на привлечение к ответственности нардепа от "Оппоблока" Вадима Новинского. Само дело, по которому он проходит, – давнее и мутное. Новинского подозревают в попытке противозаконного смещения с должности ныне покойного предстоятеля УПЦ МП митрополита Владимира. Новинский обвинения отрицает, заявляя, что дело против него сфабриковано. 9 декабря Рада частично лишила Новинского неприкосновенности, дав согласие на привлечение к уголовной ответственности. А генпрокурор Юрий Луценко и вовсе обозвал адвоката нардепа Новинского Олега Татарова "с*кой неправославной".

Ракетный скандал

В начале декабря между Украиной и РФ разразился новый скандал. На этот раз причиной стали ракетные учения над акваторией Черного моря в районе Крыма. Воздушные зоны над данными территориями были объявлены опасными для полетов. В Москве назвали украинские учения провокацией. Минобороны РФ вручило ноту Украине в связи с планами ракетных пусков. Однако в Минобороны Украины заявили, что проведут стрельбы любой ценой.

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Банковские скандалы

Банкротство банка "Михайловский" стало одним из самых громких банковский скандалов за минувший год. По данным следствия, руководители финучреждения не только вывели из него деньги, но и придумали мошенническую схему, в результате которой вкладчики потеряли право на положенную им по закону компенсацию. Экс-глава банка Игорь Дорошенко был арестован, но вскоре суд отпустил его под домашний арест.

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Вкладчики продолжают выходить на акции протеста, требуя возвращения вкладов. По их словам, в Фонде гарантирования вкладов им сказали, что договора, которые они заключали с банком, недействительны.

Панические настроения среди вкладчиков вызвало и решение Кабмина национализировать "ПриватБанк", а в Украине разгорелся новый скандал между главой НБУ Валерией Гонтаревой и бывшем совладельцем "Привата" Игорем Коломойским. По словам Коломойского, банк стал жертвой произвола НБУ.

Компромат Онищенко

Первый день зимы в Украине совпал с началом "файлового скандала". Беглый украинский бизнесмен и депутат Александр Онищенко заявил, что владеет аудиозаписями, которые свидетельствуют о причастности Петра Порошенко к политической коррупции, в частности, как президент дает указание о "покупке" голосов депутатов Рады для принятия необходимых решений.

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По словам Онищенко, он записывал разговоры на диктофон, вмонтированный в наручные часы. Правда, пока депутат передал СМИ лишь одну запись, но обещает новые разоблачения. Украинское издание "Страна" опубликовало запись разговора депутата с переговорщиком Петра Порошенко, членом парламентской группы "Воля народа" Олесем Довгим.