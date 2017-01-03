Первая пресс-конференция Трампа запланирована на 11 января

JIM WATSON / AFP

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Советник Дональда Трампа Келлиэн Конуэй завила, что первая большая пресс-конференция Трампа после его избрания президентом США пройдет 11 января.

Ранее Трамп сообщал в своем аккаунте в Twitter, что намерен ответить на вопросы журналистов в ходе большой пресс-конференции в середине декабря 2016 года, однако позднее отменил ее.

Как рассказала Конуэй, новая дата пресс-конференции – 11 января — согласована с Трампом.

"Если юристы и специалисты по надзору за нормативно-правовым соответствием подтвердят нашу готовность, мы оставим эту дату", — заявила Конуэй.

В понедельник стало известно, что уходящий президент США Барак Обама выступит с прощальной речью 10 января в Чикаго.