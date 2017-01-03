Трамп высмеял военный потенциал Северной Кореи

Избранный президент США Дональд Трамп пообещал не допустить, чтобы межконтинентальная баллистическая ракета КНДР была способна достичь территории США.

"Северная Корея заявила, что находится на завершающей стадии разработки ядерного оружия, способного достичь территории США. Этого не будет!" — написал Трамп в своем микроблоге Twitter.

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Также Трамп обвинил Китай в том, что его власти недостаточно помогают в урегулировании вопроса с КНДР. По его словам, "Китай получил большую прибыль в результате выгодной лишь для него торговли с США, но не может помочь с Северной Кореей".