Трамп обещает не допустить успехов КНДР в разработке ядерного оружия

КИЕВ, 3 янв – РИА Новости Укриана. Избранный президент США Дональд Трамп пообещал не допустить, чтобы межконтинентальная баллистическая ракета КНДР была способна достичь территории США.

Накануне СМИ сообщили, что лидер КНДР Ким Чен Ын заявил в ходе новогоднего обращения, что Пхеньян готовится к испытанию межконтинентальной баллистической ракеты. Уточнялось, что он также обещал "наказывать врагов страны", усиливая военный потенциал, если США и Южная Корея не откажутся от проведения учений.

"Северная Корея заявила, что находится на завершающей стадии разработки ядерного оружия, способного достичь территории США. Этого не будет!" — написал Трамп в своем микроблоге Twitter.

Также Трамп обвинил Китай в том, что его власти недостаточно помогают в урегулировании вопроса с КНДР. По его словам, "Китай получил большую прибыль в результате выгодной лишь для него торговли с США, но не может помочь с Северной Кореей".

Ранее агентство Ренхап со ссылкой на доклад Института стратегии национальной безопасности, работающего при Национальном агентстве разведки Республики Кореи, сообщило, что КНДР к 2020 году сможет создать межконтинентальные баллистические ракеты, которые будут способны достичь территории США.

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Также авторитетная исследовательская корпорация RAND из Калифорнии сообщала, что к этому времени КНДР будет обладать сырьем для создания от 50 до 100 ядерных боеголовок.

Напомним, согласно данным опроса, Трамп уступил Обаме, Клинтону и Бушу в рейтинге доверия.