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Трамп обещает не допустить успехов КНДР в разработке ядерного оружия

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Эффект Трампа. Мир после выборов в США (266)

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Избранный президент США Дональд Трамп обвинил Китай в том, что его власти недостаточно помогают в урегулировании вопроса с Северной Кореей.
Дональд Трамп
РИА Новости | Перейти в фотобанк

КИЕВ, 3 янв – РИА Новости Укриана. Избранный президент США Дональд Трамп пообещал не допустить, чтобы межконтинентальная баллистическая ракета КНДР была способна достичь территории США.

Дональд Трамп. Архивное фото
KENA BETANCUR / AFP
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Накануне СМИ сообщили, что лидер КНДР Ким Чен Ын заявил в ходе новогоднего обращения, что Пхеньян готовится к испытанию межконтинентальной баллистической ракеты. Уточнялось, что он также обещал "наказывать врагов страны", усиливая военный потенциал, если США и Южная Корея не откажутся от проведения учений.

"Северная Корея заявила, что находится на завершающей стадии разработки ядерного оружия, способного достичь территории США. Этого не будет!" — написал Трамп в своем микроблоге Twitter.

Также Трамп обвинил Китай в том, что его власти недостаточно помогают в урегулировании вопроса с КНДР. По его словам, "Китай получил большую прибыль в результате выгодной лишь для него торговли с США, но не может помочь с Северной Кореей".

Ранее агентство Ренхап со ссылкой на доклад Института стратегии национальной безопасности, работающего при Национальном агентстве разведки Республики Кореи, сообщило, что КНДР к 2020 году сможет создать межконтинентальные баллистические ракеты, которые будут способны достичь территории США.

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Также авторитетная исследовательская корпорация RAND из Калифорнии сообщала, что к этому времени КНДР будет обладать сырьем для создания от 50 до 100 ядерных боеголовок.

Напомним, согласно данным опроса, Трамп уступил Обаме, Клинтону и Бушу в рейтинге доверия. 

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