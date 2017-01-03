Трамп уступил Обаме, Клинтону и Бушу в рейтинге доверия - опрос

JIM WATSON / AFP

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Менее половины граждан США уверены в способности избранного президента Дональда Трампа справиться с мировым кризисом и мудро использовать военную силу, следует из опроса издания Gallop.

Опрос проводился 7-11 декабря в 50 штатах среди более одной тысячи американцев в возрасте от 18 до 50 лет. Согласно данным опроса, лишь 46% из числа респондентов верят в способность Трампа справиться с международным кризисом, 47% — в его способность мудро руководить обороной США.

Отмечается, что 55% опрошенных уверены в способности Трампа отстаивать американские интересы, 59% — в то, что он сможет эффективно управлять национальной экономикой. Больше уверенности, что Трамп сможет договориться с конгрессом — 60%.

В опросе отмечается, что эти показатели ниже, чем у предшественников Трампа — Барака Обамы, Билла Клинтона и Джорджа Буша-младшего.

Ранее сообщалось, что президент США Барак Обама выступит со своей прощальной речью 10 января в Чикаго.