В день инаугурации Трампа в Вашингтоне раздадут сигареты с марихуаной

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. В день инаугурации избранного президента США Дональда Трампа активисты движения за легализацию марихуаны раздадут сигареты с этим наркотиком, сообщает РИА Новости со ссылкой на WUSA9.

Планируется, что в этот день в 8 утра желающим бесплатно раздадут 4,2 тысячи сигарет с марихуаной на площади Дюпон-Серкл. Затем участники акции пройдут маршем до Национальной аллеи, где будут выступать за легализацию марихуаны на федеральном уровне – одновременно с инаугурационной речью Трампа.

Инаугурация 45-го президента США начнется в 12.00 по местному времени (19.00 по Киеву) у здания конгресса на Капитолийском холме, который расположен в непосредственной близости от Национальной аллеи.

"Смысл нашего послания в том, что пора легализовать марихуану на федеральном уровне", — заявил Адам Эйдингер, основатель движения DCMJ, которое ранее добилось легализации наркотика в столице США.

Согласно законам округа Колумбия, где расположен Вашингтон, жителям разрешается хранить не более двух унций марихуаны (около 56,6 грамма), выращивать ее и раздавать, но не продавать.

Ожидается, что по истечении 4 минут и 20 секунд после начала выступления нового президента все сторонники легализации закурят сигареты с марихуаной. В этом случае они рискуют нарушить закон, поскольку территория Национальной аллеи относится к федеральным землям, где употреблять наркотики нельзя.

"Это форма гражданского неповиновения. Я думаю, что это хороший протест. Если кто-то хочет сделать это, они рискуют попасть под арест, но это протест и, знаете, Национальная аллея — это место как раз для этого", — сказал Эйдингер.

Он пояснил, что участников акции беспокоят возможные действия новой администрации США в отношении запрета марихуаны. В частности, напомнил Эйдингер, сенатор Джефф Сешнс, предложенный Трампом на пост генпрокурора США, называл этот наркотик опасным.

Ограниченное потребление марихуаны в настоящее время разрешено в целом ряде штатов США, хотя федеральное законодательство относит ее к наркотическим средствам первой категории.