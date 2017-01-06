Трамп удивлен утечкой доклада спецслужб по кибератакам в прессу

КИЕВ, 6 янв – РИА Новости Украина. Избранный президент США Дональд Трамп удивлен тому, что информация из секретного доклада спецслужб о кибератаках во время выборов стала доступна сначала СМИ. Также Трамп недоумевает, как возможно было подготовить доклад без изучения серверов Демпартии, которые, как сообщается, взломали хакеры из РФ, об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

"Как NBC получил "эксклюзив по секретному докладу, который он (президент США Обама) представил?" Кто дал им этот доклад и почему? Политики!", — недоумевает Трамп

Кроме того, он задался вопросом, как могло так выйти, что "Демпартия не предоставила доступ ФБР для исследования серверов, которые якобы были атакованы русскими…"

Ранее ряд американских телеканалов сообщил, что стали известны подробности доклада спецслужб, который должен представить неоспоримые доказательства вмешательства РФ в выборы США. В частности, в докладе назван посредник между РФ и WikiLeaks.

В четверг представители спецслужб США дали показания на слушаниях в конгрессе по заявленным ранее обвинениям касательно причастности России к кибератакам во время президентской кампании в 2016 году. На слушаниях присутствовали директор Национальной разведки Джеймс Клеппер, директор Агентства национальной безопасности (АНБ) Майк Роджерс и замглавы Пентагона по вопросам разведки Марсель Леттре.

Слушания в конгрессе состоялись за день до намеченного на пятницу специального брифинга разведслужб для избранного президента Дональда Трампа по кибератакам против Демократической партии, кандидат от которой — экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон проиграла президентскую гонку. Однако неопровержимых доказательств предоставлено так и не было. Представители спецслужб пообещали дать более подробную информацию в течение недели.

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Ранее некоторые из 17 спецслужб, входящих в разведывательное сообщество США, заявили о том, что российские хакеры атаковали во время предвыборной кампании ресурсы политических организаций страны, чтобы помочь республиканцу Дональду Трампу победить. Однако с такими выводами не согласился директор ФБР Джеймс Коми.В команде избранного президента США Дональда Трампа назвали попытку увязать действия хакеров с его победой на выборах "попыткой делегитимизации" итогов выборов. Президент РФ Владимир Путин, говоря об обвинениях во взломе, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России.