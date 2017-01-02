Представитель Трампа не видит доказательств влияния РФ на выборы в США

КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина, Дмитрий Злодорев. Доказательства предполагаемой причастности России к хакерским атакам на системы американских госструктур не являются убедительными, заявил представитель избранного президента Дональда Трампа Шон Спайсер.

"Основные СМИ отыгрывают тот вариант, согласно которому Россия оказывала влияние на выборы. Но нет никаких доказательств того, что они (Россия) на самом деле влияли на выборы", — сказал Спайсер в эфире телеканала Fox News.

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По его словам, "были или не были взломаны компьютерные системы — это абсолютно другая история", не связанная с тем, была ли к этому причастна Россия. Спайсер подчеркнул, что "компьютерные атаки — это неправильно".

В воскресенье Трамп заявлял, что хочет получить информацию о кибератаках от разведывательных структур США, чтобы оценить адекватность санкционного ответа уходящей американской администрации. Спайсер говорил, что сомневается в пропорциональности новых антироссийских санкций США из-за якобы причастности РФ к кибератакам.

В четверг администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физических лиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России. Также США закрыли российским дипломатам доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства РФ в Нью-Йорке и посольства РФ в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью. Помимо этого, персона нон-грата объявлены 35 российских дипломатов.