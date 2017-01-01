В США три человека погибли при столкновении двух легкомоторных самолетов

КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина. Три человека погибли при столкновении двух легкомоторных самолетов в воздушном пространстве штата Техас, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Инцидент произошел рядом с частным аэропортом в 55 километрах севернее Далласа.

По данным Управления гражданской авиации, оба воздушных судна летели по "правилам визуальных полетов", и их маршрут не отслеживался диспетчерскими службами.

Ведется расследование обстоятельств столкновения.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море утром 25 декабря. По данным военного ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.