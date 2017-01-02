Аналитика и комментарии
RSS

Говядина окончательно рассорит США и Евросоюз

Тема:

Эффект Трампа. Мир после выборов в США (261)

(обновлено: )50020
Власти США во главе с уходящим через три недели Бараком Обамой под занавес 2016 года не ограничились неудавшейся попыткой обострить отношения с РФ высылкой из США российских дипломатов, похоже, решив рассориться и со своим союзником - Евросоюзом.
Флаг Европейского Союза
РИА Новости Украина Евгений Котенко

Александр Шишло — Брюссель, для РИА Новости Украина

После длившейся почти два десятилетия битвы с ЕС на полях Всемирной торговой организации (ВТО) за доступ американской "гормональной" говядины на европейский рынок, США неожиданно отрыли "топор войны", преданный земле двухсторонних отношений еще в 2009 году.

Дональд Трамп и Барак Обама
REUTERS Kevin Lamarque
"Чистильщики" Трампа анонсируют отмену около 70% указов Обамы

По данным газеты Soir, администрация США обвинила европейцев в несоблюдении взятых на себя обязательств, пригрозив Евросоюзу восстановлением таможенных пошлин на европейские продукты, включая деликатесные сыр рокфор, трюфели и шоколад.

В Белом доме до сих пор рассчитывали, что выполнять обязательства Европу обяжет подписание соглашения по трансатлантическому партнерству США-ЕС (TTIP), которое оказалось под вопросом после избрания президентом США Дональда Трампа. Он же, как известно, считает приоритетным заключение двухсторонних торговых пактов на национальном уровне.

Именно с учетом этого фактора нынешняя администрация в Вашингтоне хочет призвать Брюссель к переговорам с целью увеличения объема поставок на европейский рынок продукции американских производителей говядины.

ЕС еще в 1988 году установил запрет на ввоз из США мяса скота, при выращивании которого использовали гормон роста. В США до 95% говядины производится с применением гормональных добавок.

Соединенные Штаты в ответ в 1999 году ввели против ЕС санкции, одобренные ВТО, в виде дополнительных пошлин на ряд продуктов из стран ЕС. Брюссель пытался оспорить это решение, однако ВТО потребовала научных доказательств того, что "гормональная" говядина вредна для здоровья человека.

Джулио Сапелли
capalbiolibri.it
Джулио Сапелли: новые санкции ЕС против РФ – ошибка, но их отменят при Трампе

В соответствии с компромиссным решением, достигнутым сторонами в 2009 году, США сняли свои санкции, а ЕС в обмен согласился импортировать больше американского мяса высшего качества, но не отказался от вето на "гормональную" говядину. Европейцы убеждены, что остатки в мясе гормональных ветеринарных препаратов вредны для организма человека.

В торговом представительстве США в Брюсселе пояснили, что администрация Обамы недовольна, в частности тем, что несмотря на данные Вашингтону обещания, европейцы продолжают импортировать мясо главным образом из других стран-производителей, а не из США. При этом со ссылкой на доводы ВТО об отсутствии доказательств вредоносности "гормонального" мяса европейцев за океаном обвиняют в дискриминации американских животноводов.

Несмотря на принципиальность подхода, Европа все же была вынуждена сделать шаг назад, отменив с февраля 2013 года запрет на импорт из США говядины, промываемой в растворе молочной кислоты.

Как сообщал тогда информационный портал EurActiv, ЕС тем самым пошел на смягчение свои жестких требований к безопасности пищевых продуктов и соблюдению гигиены в процессе мясопроизводства, которые в США называли ненаучными.

Читайте также: Экономические итоги 2016 года: повышение тарифов, ПриватБанк, МВФ, газ

Быть ли новой торговой войне с ЕС, станет ясно уже в ближайшее время. Однако большинство наблюдателей сходятся во мнении, что решение о целесообразности восстановления таможенных пошлин на импорт продуктов из ЕС будет уже принимать администрация не Обамы, а Трампа.

Ссылки по теме:
Теги:
Самое читаемое
  • Читаемое
  • За сутки
Темы дня
Елка на Софийской площади
Привет, год 2017!
Расстрел в ночном клубе Стамбула
Разгул криминала. Резня под Одессой, стрельба в Киеве
Донбасс: блокада и пиар