Трамп расскажет на следующей неделе о кибератаках - СМИ

КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина. Избранный президент США Дональд Трамп пообещал, что на следующей неделе расскажет то, что ему известно о кибератаках. Об этом сообщила газета Hill.

Читайте также: Хорошо говорил, уверенно. Соцсети о новогоднем обращении Порошенко

"Я знаю многое о хакерах. И взломы — это такая вещь, которую очень трудно выявить, так что это мог быть кто-то другой", — сказал он журналистам, имея в виду разразившийся киберскандал, в рамках которого администрация США обвиняет Россию.

"Я знаю вещи, которые другие люди не знают", — добавил Трамп. Когда журналисты попросили уточнить, когда именно он поделиться своим знанием, избранный президент ответил: "Вы все узнаете во вторник или в среду".

В четверг администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физических лиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России. Также США закрыли российским дипломатам доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства РФ в Нью-Йорке и посольства РФ в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью. Помимо этого, персона нон-грата объявлены 35 российских дипломатов.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не будет высылать американских дипломатов в ответ на действия Вашингтона. При этом он подчеркнул, что по сложившейся международной практике у России есть все основания для адекватного ответа.