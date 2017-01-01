Сенаторы США: пришло время более жестких санкций в отношении РФ

КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина. Сенаторы-республиканцы Джон Маккейн и Линдси Грэм, а также сенатор-демократ Эйми Клобучар после визита в Украину отправились в Грузию, где 1 января заявили, что будут добиваться от Конгресса принятия еще более жестких санкций в отношении России, передает "Радио свобода".

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"Настало время для новых санкций, которые тяжело ударят как по нему (Путину — Ред.) персонально, так и по энергетике России и банковскому сектору", – сказал в Тбилиси в воскресенье сенатор-республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко с сенаторами США посетил командный пункт военных в Широкино, чтобы поздравить их с Новым годом. Позже Порошенко в ходе визита в Донецкую область наградил сенатора США Джона Маккейна "украинским наградным оружием".