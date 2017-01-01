Самолет с высланными из США дипломатами РФ вылетел из Вашингтона

КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина. Самолет с дипломатами РФ, которых американская администрация выслала из США, вылетел из Вашингтона. Об этом сообщают РИА Новости в пресс-службе посольства РФ.

"Самолет взлетел, все улетели", — сообщили там.

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В четверг администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физических лиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России. Также США закрыли российским дипломатам доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства РФ в Нью-Йорке и посольства РФ в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью. Помимо этого, персона нон-грата объявлены 35 российских дипломатов.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп назвал "отличным ходом" решение российского президента Владимира Путина не высылать американских дипломатов в ответ на санкции и высылку 35 российских дипломатов.