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Разведка США предупреждала о готовящемся теракте - владелец клуба

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Расстрел в ночном клубе Стамбула (5)

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По словам владельца стамбульского клуба Reina, американская разведка предупредила о теракте, семь-десять дней здесь предпринимались усиленные меры безопасности.
Теракт в Стамбуле
@HaberturkTV

КИЕВ, 1 янв – РИА Новости Украина. Владелец стамбульского клуба Reina, где произошла стрельба, заявил, что американская разведка предупреждала о готовящемся нападении, сообщает газета Hurriyet.

На месте теракта в Стамбуле. Видео
@HaberturkTV
На месте теракта в Стамбуле

"Американская разведка предупредила о теракте. Семь-десять дней здесь предпринимались усиленные меры безопасности. И что же? Случилось вот это", — сказал газете владелец клуба Мехмет Коджарслан.

По данным газеты, нападавший стрелял из автомата Калашникова.

Ранее сообщалось, что не менее 35 человек погибли и 40 получили ранения при вооруженном нападении на ночной клуб в Стамбуле.

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