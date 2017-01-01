Не менее 35 человек погибли и 40 получили ранения при нападении в Стамбуле

КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина. Не менее 35 человек погибли и 40 получили ранения при вооруженном нападении на ночной клуб в Стамбуле, заявил мэр города Васип Шахин.

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Ранее сообщалось о двух погибших.

Градоначальник также заявил, что нападение являлось террористической атакой, а злоумышленник действовал в одиночку.

"Это террористическое нападение", — заявил мэр стамбула. Выступление мэра транслирует телеканал Haberturk.

"Как минимум 35 наших граждан погибли", — заявил мэр.