В мире
RSS

Не менее 35 человек погибли и 40 получили ранения при нападении в Стамбуле

Тема:

Расстрел в ночном клубе Стамбула (5)

101
По словам мэра Стамбула Васипа Шахина, нападение на ночной клуб в Стамбуле - это террористическое нападение, как минимум 35 человек погибли и 40 получили ранения.
Теракт в Стамбуле
@ntv

КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина. Не менее 35 человек погибли и 40 получили ранения при вооруженном нападении на ночной клуб в Стамбуле, заявил мэр города Васип Шахин.

На месте теракта в Стамбуле. Видео
@HaberturkTV
На месте теракта в Стамбуле

Смотрите также: Стамбул: число жертв терактов возросло до 39

Ранее сообщалось о двух погибших.

Градоначальник также заявил, что нападение являлось террористической атакой, а злоумышленник действовал в одиночку.

"Это террористическое нападение", — заявил мэр стамбула. Выступление мэра транслирует телеканал Haberturk.

"Как минимум 35 наших граждан погибли", — заявил мэр.

Ссылки по теме:
Теги:
Самое читаемое
  • Читаемое
  • За сутки
Темы дня
Елка на Софийской площади
Привет, год 2017!
Расстрел в ночном клубе Стамбула
Дипломатическая война. Новые санкции против РФ
Донбасс: блокада и пиар