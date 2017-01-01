КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина. Вооруженное нападение произошло на ночной клуб в Стамбуле, есть раненые, передает агентство Рейтер.

Стрельбу в ночном клубе Стамбула открыли злоумышленники в костюмах Санта-Клаусов, передает телеканал CNN Turk.

По данным СМИ, инцидент произошел в ночном клубе Reina в стамбульском районе Бешикташ, где проходило празднование Нового года.

Сообщается о многочисленных пострадавших. На улицу перед клубом прибыли бронированные полицейские автомобили.

В центре Стамбула 10 декабря произошли два мощных взрыва. По последним данным, в результате двойного теракта погибли 38 человек, при этом 30 из них — полицейские.