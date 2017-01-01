В мире
RSS

Вооруженное нападение произошло на ночной клуб в Стамбуле

Тема:

Расстрел в ночном клубе Стамбула (5)

454
По данным СМИ, инцидент произошел в ночном клубе Reina в стамбульском районе Бешикташ, где проходило празднование Нового года. Сообщается о многочисленных пострадавших.
Вооруженное нападение в Стамбуле
@CNNTURK_ENG

КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина. Вооруженное нападение произошло на ночной клуб в Стамбуле, есть раненые, передает агентство Рейтер.

Стамбул: число жертв терактов возросло до 39. Видео
Видеоканал euronews (на русском) на Youtube
Стамбул: число жертв терактов возросло до 39

Стрельбу в ночном клубе Стамбула открыли злоумышленники в костюмах Санта-Клаусов, передает телеканал CNN Turk.

По данным СМИ, инцидент произошел в ночном клубе Reina в стамбульском районе Бешикташ, где проходило празднование Нового года.

Сообщается о многочисленных пострадавших. На улицу перед клубом прибыли бронированные полицейские автомобили.

В центре Стамбула 10 декабря произошли два мощных взрыва. По последним данным, в результате двойного теракта погибли 38 человек, при этом 30 из них — полицейские.

Ссылки по теме:
Теги:
Самое читаемое
  • Читаемое
  • За сутки
Темы дня
Елка на Софийской площади
Привет, год 2017!
Расстрел в ночном клубе Стамбула
Дипломатическая война. Новые санкции против РФ
Донбасс: блокада и пиар