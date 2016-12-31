Шок и трепет. СМИ об ответе Путина на санкции США

РИА Новости Украина

Президент России Владимир Путин в пятницу принял неожиданное для многих решение: несмотря на рекомендацию МИД РФ, российский лидер отказался высылать американских дипломатов в ответ на действия администрации президента США Барака Обамы, которая в четверг ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц, а также объявила персонами нон грата 35 российских дипломатов.

Путин охарактеризовал недружественные шаги администрации Обамы как "провокационные, направленные на дальнейший подрыв российско-американских отношений" и оставил за Москвой право на ответные меры, отметив, что РФ не будет опускаться до уровня "кухонной" дипломатии.

Газета Washington Post назвала решение президента РФ "редким нарушением дипломатической традиции взаимных мер наказания". "Неожиданное решение было принято через несколько часов после того, как министр иностранных дел России предложил Путину выслать 35 американских дипломатов и закрыть два объекта собственности, используемых посольством США в Москве в рамках расширяющейся дипломатической горячей дискуссии о вмешательстве РФ в президентские выборы США 2016 года", — отмечает издание.

Учитывая рекомендации Сергея Лаврова и "длинную историю выдворений дипломатов двух стран в качестве ответных мер", путинский маневр был "знаменательным", пишет газета New York Times. "У господина Путина есть склонность к остроумным и неожиданным действиям, и его заявление в пятницу, кажется, соответствует этому. Несмотря на заявления высокопоставленных официальных лиц, включая господина Лаврова, о необходимости уважения принципа "взаимности", Путин фактически предупредил Вашингтон, что он ждет администрацию (избранного президента США Дональда) Трампа", — пишет газета.

Экс-глава московского бюро телеканала CNN Джилл Доэрти также считает, что в США это решение Путина стало большим сюрпризом.

"Это удивительный шаг, и это так похоже на Путина, должна признать, он мастер предпринимать неожиданные действия, а это действительно неожиданно", — цитирует CNN слова Доэрти.

По ее словам, решение Путина станет "серьезным вызовом" для Трампа, так как демонстрирует настрой Москвы на сотрудничество. Журналистка считает, что тем самым Путин призывает будущего президента США "игнорировать все это и двигаться вперед".

Газета Guardian назвала реакцию Путина на решение США выслать из страны 35 российских послов "удивительно спокойной", которая, по всей видимости, является "попыткой завязать дружеские отношения" с избранным президентом США Дональдом Трампом.

Financial Times также отмечает, что таким решением Путин пытается предотвратить "наклонную спираль", которая может помешать изменению в отношениях между РФ и США после инаугурации Трампа.

Как полагает New York Times, если бы Путин выбрал принятие жестких мер против США, "он бы углубил раскол между двумя странами и оставил избранного президента Дональда Трампа с болезненным дипломатическим противостоянием". "Но сделав выбор в пользу фактического игнорирования карательных мер господина Обамы, господин Путин может попытаться обезоружить его критиков в США, включая членов конгресса, которые рассматривают его как агрессивного недруга США. Это может предоставить господину Трампу больше возможностей, чтобы проводить политику более тесного сотрудничества с Россией, в пользу чего он активно выступал", — отмечает газета.

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Немецкие издания Focus и Frankfurter Allgemeine Zeitung обращают внимание на то, что в ожидании ответных санкций со стороны России США "уже успели поднять шумиху, распустив слухи о закрытии американской школы в Москве" в качестве встречной меры. Издания также приводят слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опровергающие эти слухи.

Корреспондент агентства Блумберг задается вопросом, не был ли ход с отказом от ответной высылки американских дипломатов спланирован заранее.