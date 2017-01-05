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Трамп сократит численность "политизированных" спецслужб США – СМИ

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Эффект Трампа. Мир после выборов в США (276)

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Сообщается, что избранный президент США Дональд Трамп запланировал сократить численность центрального аппарата ЦРУ и увеличить численность сотрудников этого управления "на местах" по всему миру.
Избранный президент США Дональд Трамп
РИА Новости | Перейти в фотобанк

КИЕВ, 5 янв – РИА Новости Украина. Избранный президент США Дональд Трамп намерен сократить численность спецслужб США, в том числе ЦРУ и Офис директора национальной разведки, сообщает РИА Новости со ссылкой на Wall Street Journal.

Трамп вступает в должность 20 января.

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"На взгляд команды Трампа разведывательный мир (США) становится совершенно политизированым. Они все должны "похудеть". Цель (нововведений) будет заключаться в том, чтобы реструктурировать их и то, как они взаимодействуют", — приводит издание слова своего источника.

В частности, уточняет он, Трамп планирует сократить численность центрального аппарата ЦРУ и одновременно увеличить численность сотрудников этого управления "на местах" по всему миру.

По данным издания, в разработке планов преобразований принимают участие бывший глава управления разведки Пентагона генерал Майкл Флинн, который займет в администрации Трампа должность советника по национальной безопасности, а также республиканец Майк Помпео, которого избранный президент хочет назначить главой ЦРУ.

Сообщение о планах преобразований появилось на фоне острой критики в адрес Трампа со стороны действующей администрации, демократов в конгрессе, а также ряда бывших сотрудников спецслужб США. Критика была вызвана в основном скептическим отношением избранного президента к выводам американской разведки, которая обвинила российские власти во взломе компьютерных систем США с целью повлиять на президентские выборы в стране в 2016 году и помочь победить Трампу.

Ранее избранный глава государства не раз ставил под сомнение соответствующие выводы спецслужб США и призывал их предоставить доказательства причастности РФ к хакерским атакам, однако этого до сих сделано не было. В среду Трамп "подлил масла в огонь", процитировав в своем Twitter основателя ресурса Wikileaks Джулиана Ассанжа, который опроверг заявления американской разведки.

В конце 2016 года администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физических лиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России. Также США выслали 35 российских дипломатов.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не будет высылать американских дипломатов в ответ на действия Вашингтона. При этом он подчеркнул, что по сложившейся международной практике у России есть все основания для адекватного ответа. Путин охарактеризовал недружественные шаги администрации Барака Обамы как "провокационные, направленные на дальнейший подрыв российско-американских отношений". Обвинения в кибератаках в Москве называют бездоказательными.

Ожидается, что спецслужбы США закончат расследование по делу "российских хакеров" до 20 января. Однако в Белом доме уже заявили, что не будут обнародовать все доказательства по соображениям секретности.

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