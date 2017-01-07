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Трамп: хакеры не оказали влияния на выборы в США

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Эффект Трампа. Мир после выборов в США (293)

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Заявление Трампа было распространено после его встречи с представителями спецслужб США, которые расследуют хакерские атаки. По его словам, не было никакого вмешательства хакеров в работу машин для голосования на выборах.
Дональд Трамп
REUTERS Jonathan Ernst

КИЕВ, 7 янв – РИА Новости Украина. Новый президент США Дональд Трамп заявил, что кибератаки, совершенные ранее против американских компьютерных систем, не повлияли на результаты выборов в стране, говорится в заявлении Трампа, которое распространил его штаб.

Дональд Трамп и Барак Обама. Архивное фото
JIM WATSON / AFP
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"В то время как Россия, Китай, другие страны, группы и люди постоянно пытаются проникнуть в киберинфраструктуру наших государственных учреждений, предприятий и организаций, включая Национальный Комитет демократов, не было абсолютно никакого влияния на исход выборов, включая то, что не было никакого вмешательства в работу машин для голосования", — отметил он.

Заявление распространено после встречи Трампа с представителями спецслужб США, которые расследуют хакерские атаки.

"У меня была конструктивная встреча и разговор с руководством разведывательного сообщества сегодня. Я испытываю огромное уважение к труду и службе, проделанной мужчинами и женщинами этого сообщества для нашей великой нации", — отметил избранный президент, которого ранее многие оппоненты и СМИ обвиняли в недоверии к американским спецслужбам.

Ранее Трамп заявил, что "грубая халатность Национального комитета Демократической партии позволила осуществить хакерские атаки".

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