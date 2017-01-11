Киев пытался саботировать Трампа в ходе предвыборной гонки в США - СМИ

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Правительство Украины пыталось помочь демократу Хиллари Клинтон в ходе ее предвыборной кампании и подорвать позиции ныне избранного президента США Дональда Трампа, пишет издание Politico со ссылкой на результаты собственного расследования в статье "Украинские попытки саботировать Трампа аукнутся".

По данным издания, украинские чиновники во всеуслышание подвергали сомнению соответствие Трампа такой высокой должности. Вместе с помощниками Клинтон они искали информацию, которая могла бы навредить Трампу и его советникам, сообщает Politico.

"Расследование Politico обнаружило доказательства вмешательства правительства Украины в (президентскую, — ред.) гонку, что, похоже, противоречит дипломатическому протоколу, согласно которому правительства воздерживаются от вмешательства в выборы", — пишет издание.

Издание также упоминает распространенные властями Украины документы о Поле Манафорте — бывшем руководителе предвыборного штаба избранного президента США и экс-советнике бывшего президента Виктора Януковича.

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В августе в разгар президентской избирательной гонки в США Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало копии документов, согласно которым Манафорт мог получить 12,7 миллиона долларов из "черной кассы" Партии регионов.