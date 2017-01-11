Трамп: я уважаю опровержение Россией скандальной информации обо мне

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КИЕВ, 11 янв – РИА Новости Украина. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что уважает позицию представителей РФ, которые опровергли скандальную информацию о нем в СМИ.

"Я уважаю то, что они (РФ – ред.) сказали", — заявил Трамп на пресс-конференции в Нью-Йорке, которую транслируют американские телеканалы.

Ранее на сайте BuzzFeed был опубликован 35-страничный документ, где рассказывалось о том, что российские власти якобы пытались скомпрометировать Трампа. Портал отметил, что опубликованная информация уже несколько месяцев циркулировала в кругах политического истеблишмента, спецслужб и некоторых представителей СМИ.

Как говорится в сообщении, опубликованном на странице WikiLeaks в Twitter, "35-страничный файл, опубликованный BuzzFeed по поводу Трампа, не является докладом разведки; стиль, факты и даты не демонстрируют никакой достоверности".

Сбор данных для предполагаемого "компромата" против Дональда Трампа финансировали его оппоненты среди республиканцев во время первичных выборов, а затем сторонники экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

В Кремле на это ответили, что Россия не собирает порочащих сведений на кого бы то ни было, а работает лишь в интересах глобального мира и безопасности. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что эти сообщения — "абсолютная утка". Трамп, в свою очередь, комментируя информацию о "российском компромате", обратил внимание, что Москва уже назвала ее полной фабрикацией и чушью.