Трамп не знает, была ли причастна разведка к публикации о компромате на него

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, была ли причастна разведка к публикации о том, что на него мог быть собран компрометирующий материал.

"Может быть, это была разведка, может, и нет — кто знает?" — сказал Трамп на пресс-конференции в Нью-Йорке, которую транслировали американские телеканалы.

По словам Трампа, если спецслужбы причастны к этим публикациям, это станет "пятном" на их репутации.

Ранее телеканал CNN сообщил со ссылкой на неназванных американских чиновников, что спецслужбы США сообщили уходящему президенту страны Бараку Обаме и Трампу о своих подозрениях относительно того, что некие "российские агенты" обладают компрометирующей информацией о миллиардере, но точных подтверждений этих предположений у американского разведсообщества нет. Анонимный доклад на эту тему опубликовал ресурс BuzzFeed. В Кремле на это ответили, что Россия не собирает порочащих сведений на кого бы то ни было, а работает лишь в интересах глобального мира и безопасности.

Так, в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что эти сообщения — "абсолютная утка, абсолютная фабрикация и абсолютная чушь"; по его словам, "у Кремля нет компромата на Трампа, эта информация не соответствует действительности и является не чем иным, как абсолютным вымыслом". Песков добавил, что это "очевидная попытка навредить" двусторонним отношениям России и США.

Трамп вступит в должность президента 20 января.