Зять Трампа Кушнер станет его советником

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Зять Дональда Трампа, муж его дочери Иванки Джаред Кушнер станет старшим советником избранного президента США в Белом доме, но сама Иванка Трамп в Белом доме работать не будет, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного представителя команды Трампа.

В частности, Кушнер будет заниматься торговыми договорами и Ближним Востоком. Иванка Трамп уйдет с руководящих постов в компании своего отца и займется размещением троих детей в школе в Вашингтоне, куда она переедет с мужем. Иванка Трамп также не будет участвовать во многих проектах отца и будет получать лишь ограниченные фиксированные выплаты вместо дивидендов от бизнеса. Сам Кушнер уйдет с поста руководителя компании Kushner Companies, откажется от "значительных активов" и иностранных инвестиций, а также воздержится от участия в делах, которые могут напрямую затрагивать его оставшиеся финансовые интересы.

При этом адвокаты Кушнера пришли к выводу, что его будущая работа на тестя в Белом доме соответствует законодательству, которое запрещает во многих случаях назначать родственников на посты в администрации.

Кушнер и Иванка Трамп считаются одними из самых близких советников Дональда Трампа, которые оказывают на него большое влияние.

Дональд Трамп, как ожидается, проведет 11 января пресс-конференцию, на которой сообщит, как разделит управление страной и бизнес. Трамп, чье состояние оценивается в несколько миллиардов долларов, до избрания президентом был известен как предприниматель и шоумен.