Трамп передаст свой бизнес под руководство сыновей

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что его бизнес перейдет под руководство сыновей — Дональда-младшего и Эрика.

Сыновья будут руководить компанией "очень профессионально" и не будут ничего обсуждать с отцом, сообщил Трамп, который до избрания президентом был известен как бизнесмен-миллиардер и шоумен.

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Его вновь спросили, опубликует ли он свою налоговую декларацию. Трамп ответил, что нет, поскольку она проходит аудит в налоговой службе. "Но вы бы узнали из налоговой декларации очень немного", — сказал он.

По словам Трампа, он мог бы руководить бизнесом и страной одновременно, но ему "не нравится, как это выглядит".

В США существуют законы, которые призваны не допустить конфликта интересов у чиновников.

Трамп в настоящий момент руководит собственной компанией Trump Organization, которая занимается недвижимостью, управлением гостиницами и другими видами бизнеса. Состояние Трампа журнал Forbes оценивает в 3,7 миллиарда долларов, а сам Трамп говорит, что у него до 10 миллиардов долларов.