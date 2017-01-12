Иванка Трамп заявила об уходе из бизнеса

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Дочь избранного президента США Дональда Трампа Иванка временно покинет компанию Trump Organization и свою компанию по производству одежды и аксессуаров после вступления ее отца в должность.

Ранее стало известно, что зять Трампа, муж его дочери Иванки Джаред Кушнер станет старшим советником избранного президента США в Белом доме, но сама Иванка Трамп в Белом доме работать не будет.

"Когда мой отец займет пост 45-го президента соединенных Штатов Америки, я возьму временный отпуск из Trump Organization и моей одноименной компании по производству одежду и аксессуаров. Я больше не буду принимать участие в управлении и производственной деятельности обеих компаний", — написала Трамп на своей странице в Facebook.

В среду Трамп заявил, что его бизнес перейдет под руководство двоих сыновей — Дональда-младшего и Эрика. По его словам, сыновья будут руководить компанией "очень профессионально" и не будут ничего обсуждать с ним.