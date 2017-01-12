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Тиллерсон против идеи Трампа о новых странах с ядерным оружием

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Трамп. Первая пресс-конференция президента США (345)

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Кандидат на пост госсекретаря США не думает, что "кто-то выступает за большее количество ядерного оружия на планете". Рекс Тиллерсон заявил, что не согласен с высказыванием избранного президента.
Рекс Тиллерсон. Архивное фото
РИА Новости | Перейти в фотобанк

КИЕВ, 12 янв – РИА Новости Украина. Кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон высказался против идеи Дональда Трампа, допустившего распространение ядерного оружия на три союзные с США страны.

В среду на слушаниях в сенате Тиллерсона спросили о его отношении к высказыванию избранного президента США Дональда Трампа, который во время избирательной кампании заявил, что "было бы неплохо для нас (США), если бы Япония, Южная Корея или Саудовская Аравия приобрели ядерное оружие".

Дональд Трамп
REUTERS Jonathan Ernst
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"Не думаю, что кто-то выступает за большее количество ядерного оружия на планете… Я не согласен (с высказыванием Трампа)", — сказал Тиллерсон.

Новая администрация США приступит к исполнению обязанностей после 20 января, когда состоится инаугурация Трампа. В среду, 11 января, состоялась его первая пресс-конференция.

Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО, 1968, действует с 1970) зафиксировал, что ядерным оружием обладают только пять стран (СССР, США, Великобритания, Франция и Китай), и запретил появление новых ядерных держав. "Ядерная пятерка" обязалась не передавать ядерное оружие другим странам и не помогать в его создании, а остальные участники договора – не принимать и не создавать атомную бомбу.

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Однако Индия, Пакистан и Израиль не подписали договор, причем первые две страны заявили об обладании атомной бомбой, сведения о наличии ядерного оружия у Израиля неподтверждены. Международное сообщество также подозревало два государства-члена ДНЯО в разработке ядерной бомбы – Северную Корею и Иран. После распада СССР республики, где базировалось советское ядерное оружие, передали его России, заменившей Советский союз в "ядерном клубе" (Казахстан в 1994, Украина и Белоруссия в 1996).

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